Зеленський особисто приїде на Давоський форум, Трамп буде онлайн

Президент Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, який відбудеться 20-24 січня.

Про це заявив президент ВЕФ Берге Бренде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

За словами Бренде, у Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них – понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Обраний президент США Дональд Трамп, анонсував президент ВЕФ, не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою у четвер, 23 січня.

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Водночас у Давосі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа, стверджує він.

Також Бренде сказав, що президент України Володимир Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Глава держави вперше брав у ньому участь у минулому, 2024 році.

З європейських лідерів, які приїдуть на Всесвітній економічний форум, він згадав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

У березні 2022 року Давоський економічний форум заморозив відносини з Росією.