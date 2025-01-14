Зеленский лично приедет на Давосский форум, Трамп будет онлайн

Президент Владимир Зеленский должен лично принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится 20-24 января.

Об этом заявил президент ВЭФ Берге Бренде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

По словам Бренде, в Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них – более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Избранный президент США Дональд Трамп, анонсировал президент ВЭФ, не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью в четверг, 23 января.

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В то же время в Давосе ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа, утверждает он.

Также Бренде сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Глава государства впервые принимал в нем участие в прошлом, 2024 году.

Из европейских лидеров, которые приедут на Всемирный экономический форум, он упомянул президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В марте 2022 года Давосский экономический форум заморозил отношения с Россией.