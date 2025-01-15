Постраждалі від повені польські підприємці вийшли на протест

У польському Клодзьку підприємці, які зазнали значних збитків під час минулорічної повені, провели акцію протесту під час пресбрифінгу міністра з питань повеней Марціна Кєровінського.

Про це повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Протестувальники виступили із критикою державної допомоги, вимагаючи прозорих правил та чітких рішень.

Учасники акції прийшли із транспарантами, на яких були написані гасла: "Ми тоне́мо в допомозі", "Держава обіцяє, підприємець банкрутує" та "Хвиля води, хвиля обіцянок, жодної підтримки".

Реклама:

Фото: RMF24

Вони звинуватили уряд у недотриманні обіцянок, неузгодженості дій та бюрократичних перепонах.

Урядові заяви стверджують, що постраждалі підприємці можуть скористатися фінансовою підтримкою, включаючи пільгові кредити з можливістю списання до 90% боргу. Однак багато з них отримують суперечливу інформацію. Підприємці заявляють, що на практиці списуються лише відсотки, а основний борг залишається.

Зокрема Барбара Глінська, власниця готелю в Клодзьку, розповіла, що подала заявку на кредит у 3,5 млн злотих, але, за отриманим графіком, змушена буде погашати цю суму в повному обсязі.

"Це не допомога, а боргова кабала", – наголосила вона.

Міністр Марцін Кєровінський запевнив, що кредити будуть списані на 90%, як зазначено в правилах. Він закликав підприємців надати конкретні випадки для перевірки та пообіцяв вирішити проблему.

Підприємці вимагають створення комітету експертів, який би допоміг адаптувати механізми допомоги до реальних потреб бізнесу. Вони також наголошують на необхідності компенсацій, оскільки вважають, що катастрофа сталася через недбалість державних органів.

Протестувальники заявляють, що якщо їхні вимоги не буде враховано, вони продовжать акції.

"Ми не просимо милостині, ми хочемо справедливості", – підсумувала Глінська.

Нагадаємо, у вересні від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини.

Наприкінці вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання доступу до 10 млрд євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які останніми днями постраждали від повеней.