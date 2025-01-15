Пострадавшие от наводнения польские предприниматели вышли на протест

В польском Клодзке предприниматели, которые понесли значительные убытки во время прошлогоднего наводнения, провели акцию протеста во время пресс-брифинга министра по вопросам наводнений Марцина Керовинского.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Протестующие выступили с критикой государственной помощи, требуя прозрачных правил и четких решений.

Участники акции пришли с транспарантами, на которых были написаны лозунги: "Мы тонем в помощи", „Государство обещает, предприниматель банкротится" и „Волна воды, волна обещаний, никакой поддержки".

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Фото: RMF24

Они обвинили правительство в несоблюдении обещаний, несогласованности действий и бюрократических преградах.

Правительственные заявления утверждают, что пострадавшие предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой, включая льготные кредиты с возможностью списания до 90% долга. Однако многие из них получают противоречивую информацию. Предприниматели заявляют, что на практике списываются только проценты, а основной долг остается.

В частности Барбара Глинская, владелица отеля в Клодзке, рассказала, что подала заявку на кредит в 3,5 млн злотых, но, по полученному графику, вынуждена будет погашать эту сумму в полном объеме.

"Это не помощь, а долговая кабала", – подчеркнула она.

Министр Марцин Керовинский заверил, что кредиты будут списаны на 90%, как указано в правилах. Он призвал предпринимателей предоставить конкретные случаи для проверки и пообещал решить проблему.

Предприниматели требуют создания комитета экспертов, который бы помог адаптировать механизмы помощи к реальным потребностям бизнеса. Они также подчеркивают необходимость компенсаций, поскольку считают, что катастрофа произошла из-за халатности государственных органов.

Протестующие заявляют, что если их требования не будут учтены, они продолжат акции.

"Мы не просим милостыни, мы хотим справедливости", – подытожила Глинская.

Напомним, в сентябре от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека.

В конце сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к 10 млрд евро из Фонда сплоченности для стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений.