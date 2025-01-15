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Перші судна нової патрульної місії НАТО вже у Фінській затоці

Новини — Середа, 15 січня 2025, 14:14 — Марія Ємець

Перші судна нової патрульної місії НАТО Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі, вже перебувають у Фінській затоці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Морське командування НАТО у середу опублікувало повідомлення про те, що німецький військовий корабель FGS Datteln та нідерландський HNLMS Luymes 13 січня здійснили переміщення у Балтійському морі з метою навчання та відпрацювання спільних дій. 

У твіті зазначають, що судна задіяні у підтримці місії Baltic Sentry. 

Журналісти фінського мовника за даними сервісу Vessel Finder з’ясували, що два судна НАТО перебувають у Фінській затоці. 

Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури. 

Також лідери опублікували спільну заяву, де окреслили свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводних кабелів. 

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Фінляндія Розширення НАТО
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