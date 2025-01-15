Перші судна нової патрульної місії НАТО вже у Фінській затоці

Перші судна нової патрульної місії НАТО Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі, вже перебувають у Фінській затоці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Морське командування НАТО у середу опублікувало повідомлення про те, що німецький військовий корабель FGS Datteln та нідерландський HNLMS Luymes 13 січня здійснили переміщення у Балтійському морі з метою навчання та відпрацювання спільних дій.

🇩🇪 FGS Datteln and 🇳🇱 HNLMS Luymes conducted a boat transfer January 13th in the Baltic Sea to train and practice operational activities together. Both ships are deployed as part of NATO Allied Mritime Command's Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 and are supporting… pic.twitter.com/uR4uMWo0i1 Реклама: January 15, 2025

У твіті зазначають, що судна задіяні у підтримці місії Baltic Sentry.

Журналісти фінського мовника за даними сервісу Vessel Finder з’ясували, що два судна НАТО перебувають у Фінській затоці.

Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Також лідери опублікували спільну заяву, де окреслили свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводних кабелів.