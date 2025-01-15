Первые суда новой патрульной миссии НАТО уже в Финском заливе

Первые суда новой патрульной миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая будет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море, уже находятся в Финском заливе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Морское командование НАТО в среду опубликовало сообщение о том, что немецкий военный корабль FGS Datteln и нидерландский HNLMS Luymes 13 января осуществили перемещение в Балтийском море с целью обучения и отработки совместных действий.

🇩🇪 FGS Datteln and 🇳🇱 HNLMS Luymes conducted a boat transfer January 13th in the Baltic Sea to train and practice operational activities together. Both ships are deployed as part of NATO Allied Mritime Command's Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 and are supporting… pic.twitter.com/uR4uMWo0i1 Реклама: January 15, 2025

В твите отмечают, что суда задействованы в поддержке миссии Baltic Sentry.

Журналисты финского вещателя по данным сервиса Vessel Finder выяснили, что два судна НАТО находятся в Финском заливе.

Напомним, после саммита балтийских государств-членов НАТО в Хельсинки генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Также лидеры опубликовали совместное заявление, где обозначили свой план действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводных кабелей.