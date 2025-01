Первые суда новой патрульной миссии НАТО уже в Финском заливе

Первые суда новой патрульной миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая будет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море, уже находятся в Финском заливе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Морское командование НАТО в среду опубликовало сообщение о том, что немецкий военный корабль FGS Datteln и нидерландский HNLMS Luymes 13 января осуществили перемещение в Балтийском море с целью обучения и отработки совместных действий.

🇩🇪 FGS Datteln and 🇳🇱 HNLMS Luymes conducted a boat transfer January 13th in the Baltic Sea to train and practice operational activities together. Both ships are deployed as part of NATO Allied Mritime Command's Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 and are supporting… pic.twitter.com/uR4uMWo0i1

Реклама: