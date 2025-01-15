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Первые суда новой патрульной миссии НАТО уже в Финском заливе

Новости — Среда, 15 января 2025, 14:14 — Мария Емец

Первые суда новой патрульной миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая будет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море, уже находятся в Финском заливе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Морское командование НАТО в среду опубликовало сообщение о том, что немецкий военный корабль FGS Datteln и нидерландский HNLMS Luymes 13 января осуществили перемещение в Балтийском море с целью обучения и отработки совместных действий.

В твите отмечают, что суда задействованы в поддержке миссии Baltic Sentry.

Журналисты финского вещателя по данным сервиса Vessel Finder выяснили, что два судна НАТО находятся в Финском заливе.

Напомним, после саммита балтийских государств-членов НАТО в Хельсинки генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Также лидеры опубликовали совместное заявление, где обозначили свой план действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводных кабелей.

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