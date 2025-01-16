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У Данії сперечаються через дилему з обслуговування в портах суден з російським СПГ

Новини — Четвер, 16 січня 2025, 10:36 — Марія Ємець

У Данії спалахнула політична суперечка довкола дилеми з обслуговуванням у портах суден, які перевозять російський скраплений газ, що формально не порушує санкцій. 

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Прем’єрка Метте Фредеріксен розкритикувала верф Fayard у порту Оденсе через те, що там обслуговуються судна, що перевозять російський СПГ.

"Мені незрозуміло, як данська корабельня може сприяти російській війні у Європі. Вони мають припинити це", – заявила Фредеріксен. 

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Її заява стала реакцією на кілька публікацій у ЗМІ про те, що кілька данських компаній обслуговують танкери, які допомагають Росії обходити західні санкції. 

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Представник правопопулістської Данської народної партії Алекс Арендтсен почав заступатися за верф, заявивши, що формально ніяких порушень у цьому немає, оскільки ці кораблі не ходять під російським прапором і не у санкційному списку. 

"Прем’єрка не має щось закидати верфам і їхнім працівникам, вони не роблять нічого неправильного. Не йдеться якесь порушення закону…. Верфі і їхні співробітники не мають перебирати функції поліції. Тож Метте Фредеріксен має звертатися до своїх колег у ЄС і подбати, щоб були чіткі правила і щоб у цій сфері також були санкції", – відреагував він. 

Зі схожими коментарями виступила і представниця правопопулістських Данських демократів Ліз Бех. "Дивно, що прем’єр-міністр лише зараз дізналася про це, бо ми запитували про це раніше і отримали відповідь, що тут нічого не можна вдіяти через правила, які є на рівні ЄС", – заявила вона. 

У ЗМІ зазначають, що проблема була відомою і раніше. Зокрема, у вересні мер Оденсе описував уряду цю проблему, пояснював міністру транспорту, що верф не має юридичних причин відмовити суднам в обслуговуванні та закликав посилити відповідне законодавство.

Згодом міністр з промисловості і торгівлі Морген Бедсков відповів, що проблема справді є, але її найкраще вирішувати спільним рішенням на рівні ЄС. 

Бедсков у письмовому коментарі зазначив, що Данія вже пропонувала внести до санкцій ЄС проти Росії заборону приймати судна, залучені до перевезення російського СПГ. "Ми все ще працюємо над тим, щоб це сталося", – зазначив він. 

Одночасно він висловив думку, що компанії можуть керуватися не лише буквою закону, але й принципами. "Данський бізнес має принципово вирішити, на який бік історії вони стають. Багато компаній вирішили діяти трохи ширше, ніж рамки санкцій, і я можу лише вітати такий підхід", – прокоментував міністр. 

Нагадаємо, у ЄС тривають обговорення 16-го пакета санкцій проти Росії, до якого можуть увійти і додаткові заходи проти так званого "тіньового флоту". 

Увага до цієї теми особливо загострилася після різдвяного інциденту у Фінській затоці, коли в один день виявились пошкодженими одразу кілька підводних кабелів. Винуватцем вважають танкер, який зараховують до "тіньового флоту".

Частина експертів критикують використання поняття "тіньовий флот" і кажуть, що в реальності механізм західних санкцій не працює. Детальніше про це у статті Андрія Клименка "6 кроків, щоб зупинити нафту з Росії".

Також дивіться відеорозслідування УП про так званий "тіньовий флот".

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Данія санкції Війна з РФ
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