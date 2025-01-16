У Данії сперечаються через дилему з обслуговування в портах суден з російським СПГ

У Данії спалахнула політична суперечка довкола дилеми з обслуговуванням у портах суден, які перевозять російський скраплений газ, що формально не порушує санкцій.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Прем’єрка Метте Фредеріксен розкритикувала верф Fayard у порту Оденсе через те, що там обслуговуються судна, що перевозять російський СПГ.

"Мені незрозуміло, як данська корабельня може сприяти російській війні у Європі. Вони мають припинити це", – заявила Фредеріксен.

Реклама:

Її заява стала реакцією на кілька публікацій у ЗМІ про те, що кілька данських компаній обслуговують танкери, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Представник правопопулістської Данської народної партії Алекс Арендтсен почав заступатися за верф, заявивши, що формально ніяких порушень у цьому немає, оскільки ці кораблі не ходять під російським прапором і не у санкційному списку.

"Прем’єрка не має щось закидати верфам і їхнім працівникам, вони не роблять нічого неправильного. Не йдеться якесь порушення закону…. Верфі і їхні співробітники не мають перебирати функції поліції. Тож Метте Фредеріксен має звертатися до своїх колег у ЄС і подбати, щоб були чіткі правила і щоб у цій сфері також були санкції", – відреагував він.

Зі схожими коментарями виступила і представниця правопопулістських Данських демократів Ліз Бех. "Дивно, що прем’єр-міністр лише зараз дізналася про це, бо ми запитували про це раніше і отримали відповідь, що тут нічого не можна вдіяти через правила, які є на рівні ЄС", – заявила вона.

У ЗМІ зазначають, що проблема була відомою і раніше. Зокрема, у вересні мер Оденсе описував уряду цю проблему, пояснював міністру транспорту, що верф не має юридичних причин відмовити суднам в обслуговуванні та закликав посилити відповідне законодавство.

Згодом міністр з промисловості і торгівлі Морген Бедсков відповів, що проблема справді є, але її найкраще вирішувати спільним рішенням на рівні ЄС.

Бедсков у письмовому коментарі зазначив, що Данія вже пропонувала внести до санкцій ЄС проти Росії заборону приймати судна, залучені до перевезення російського СПГ. "Ми все ще працюємо над тим, щоб це сталося", – зазначив він.

Одночасно він висловив думку, що компанії можуть керуватися не лише буквою закону, але й принципами. "Данський бізнес має принципово вирішити, на який бік історії вони стають. Багато компаній вирішили діяти трохи ширше, ніж рамки санкцій, і я можу лише вітати такий підхід", – прокоментував міністр.

Нагадаємо, у ЄС тривають обговорення 16-го пакета санкцій проти Росії, до якого можуть увійти і додаткові заходи проти так званого "тіньового флоту".

Увага до цієї теми особливо загострилася після різдвяного інциденту у Фінській затоці, коли в один день виявились пошкодженими одразу кілька підводних кабелів. Винуватцем вважають танкер, який зараховують до "тіньового флоту".

Частина експертів критикують використання поняття "тіньовий флот" і кажуть, що в реальності механізм західних санкцій не працює. Детальніше про це у статті Андрія Клименка "6 кроків, щоб зупинити нафту з Росії".

Також дивіться відеорозслідування УП про так званий "тіньовий флот".