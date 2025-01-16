СМИ: Французские социалисты решили не поддерживать вотум недоверия премьеру

Во Франции 66 депутатов-социалистов решили все же не выражать недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру.

Об этом стало известно Le Figaro, передает "Европейская правда".

Решение было принято после многочасового обсуждения на заседании группы в среду днем в Национальной ассамблее, где подавляющее большинство участников проголосовало за то, чтобы не поддерживать вотум недоверия.

"Мы до последнего сомневались в нашей позиции, чтобы попытаться получить больше от правительства", – сказал один из членов группы.

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Позиция должна была быть ратифицирована высшим исполнительным органом Социалистической партии в четверг утром. Однако несколько членов национального бюро, за которым остается решающее слово, не согласились с этим.

Отказываясь голосовать за вотум недоверия, выдвинутый их союзниками из Нового народного фронта, социалисты подвергают себя упрекам ультралевой "Непокоренной Франции", коммунистов и "Зеленых".

Лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон предупредил во вторник вечером, что любой депутат, который не проголосует за вотум недоверия, на следующих парламентских выборах столкнется с кандидатом от его политсилы в своем округе.

В течение последних нескольких дней лидеры социалистов стремились представить себя как "партию правительства", способную достигать компромиссов. Такая позиция позволила социалистам добиться от правительства Байру ряда уступок, включая открытие социальной конференции по вопросам пенсионного обеспечения, обсуждение налога на оптимизацию больших состояний, прекращение делистинга лекарств и сохранение 4 тысяч преподавательских должностей.

Как сообщалось, в парламенте Франции в четверг будут голосовать за выражение недоверия правительству Франсуа Байру, чуть более чем через месяц после начала его работы.

Спикер Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве призвала депутатов "действовать ответственно", подчеркивая, что уже середина января, а Франция до сих пор не имеет утвержденного годового бюджета.

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