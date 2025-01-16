Нового прем’єра Франції чекає перше голосування за недовіру

У парламенті Франції у четвер голосуватимуть за висловлення недовіри уряду Франсуа Байру, трохи більш як за місяць від початку його роботи.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вотум недовіри ініціювали депутати ультралівої "Нескореної Франції", "Зелені" та комуністи. Дебати почнуться з 15:00 за Парижем.

За загальними очікуваннями, Байру "переживе" це голосування, оскільки відправити уряд у відставку не вийде без голосів ультраправого "Національного об’єднання".

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Водночас голосування має показати, якою врешті виявиться позиція соціалістів. Вдень частина членів фракції планують зустріч, щоб обговорити своє рішення. Байру, нагадаємо, оголосив про перегляд непопулярної пенсійної реформи, що є однією з принципових вимог і лівих, і крайніх правих.

Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве закликала депутатів "діяти відповідально", наголошуючи, що вже середина січня, а Франція досі не має затвердженого річного бюджету.

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