Албанія схвалила проєкт розкішного курорту, пов'язаний з компанією зятя Трампа

Уряд Албанії надав статус стратегічного інвестора компанії, пов'язаній з зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, для будівництва розкішного курорту на безлюдному острові, який колись був військовим форпостом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Комітет зі стратегічних інвестицій балканської країни на чолі з прем'єр-міністром Еді Рамою 30 грудня прийняв пропозицію Atlantic Incubation Partners LLC щодо проєкту площею 45 гектарів на невеликому острові Сазан в Адріатичному морі, що передбачає заплановані інвестиції в розмірі 1,4 млрд євро.

У письмовому рішенні, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, комітет заявив, що проєкт відповідає законодавству про стратегічні інвестиції та про кількість робочих місць, передбачених законодавством, зазначивши, що в ньому буде зайнято приблизно тисяча осіб.

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Відповідно до закону, надання статусу стратегічної інвестиції дозволяє компаніям реалізовувати інвестиційні проєкти, які вважаються стратегічними в рамках такого стратегічного сектору економіки, як туризм.

"Форма участі держави в цій інвестиції буде реалізована шляхом створення спільної юридичної особи", – заявили в комітеті, додавши, що до неї увійде державна Албанська інвестиційна корпорація.

Минулого року Кушнер оголосив про плани побудувати туристичний курорт у Звернеці на півдні Албанії в рамках ширшої інвестиції його Affinity Partners на Балканах, яка також включає проєкт на Сазані, біля албанського узбережжя, і проєкт у колишньому армійському штабі в столиці Сербії Белграді.

Кушнер, який служив головним помічником Трампа під час першого терміну його тестя на посаді президента США, створив інвестиційну фірму у 2021 році. У вівторок відбудеться інавгурація Трампа на другий термін.

Проєкти можуть стимулювати місцеву економіку, приваблюючи відвідувачів, але компанія стикається з опозицією з боку критиків, які стверджують, що вони завдадуть шкоди навколишньому середовищу або, у випадку з Белградом, загрожують об'єктам культурного значення.

У березні минулого року опозиційна громадська ініціатива Kreni-Promeni ("Рух-зміна") запустила петицію з вимогою зупинити будівництво в центрі Белграда, яке фінансує компанія Кушнера.