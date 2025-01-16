Албания одобрила проект роскошного курорта, связанный с компанией зятя Трампа

Правительство Албании предоставило статус стратегического инвестора компании, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, для строительства роскошного курорта на необитаемом острове, который когда-то был военным форпостом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Комитет по стратегическим инвестициям балканской страны во главе с премьер-министром Эди Рамой 30 декабря принял предложение Atlantic Incubation Partners LLC по проекту площадью 45 гектаров на небольшом острове Сазан в Адриатическом море, предусматривающий запланированные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро.

В письменном решении, с которым ознакомилось агентство Reuters в четверг, комитет заявил, что проект соответствует законодательству о стратегических инвестициях и о количестве рабочих мест, предусмотренных законодательством, отметив, что в нем будет занято около тысячи человек.

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Согласно закону, предоставление статуса стратегической инвестиции позволяет компаниям реализовывать инвестиционные проекты, которые считаются стратегическими в рамках такого стратегического сектора экономики, как туризм.

"Форма участия государства в этой инвестиции будет реализована путем создания совместного юридического лица", – заявили в комитете, добавив, что в нее войдет государственная Албанская инвестиционная корпорация.

В прошлом году Кушнер объявил о планах построить туристический курорт в Звернеце на юге Албании в рамках более широкой инвестиции его Affinity Partners на Балканах, которая также включает проект на Сазанt, у албанского побережья, и проект в бывшем армейском штабе в столице Сербии Белграде.

Кушнер, который служил главным помощником Трампа во время первого срока его тестя на посту президента США, создал инвестиционную фирму в 2021 году. Во вторник состоится инаугурация Трампа на второй срок.

Проекты могут стимулировать местную экономику, привлекая посетителей, но компания сталкивается с оппозицией со стороны критиков, которые утверждают, что они нанесут ущерб окружающей среде или, в случае с Белградом, угрожают объектам культурного значения.

В марте прошлого года оппозиционная общественная инициатива Kreni-Promeni ("Движение-изменение") запустила петицию с требованием остановить строительство в центре Белграда, которое финансирует компания Кушнера.