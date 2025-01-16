ЄС виділить 120 млн євро на гуманітарну допомогу для Гази

В рамках довгострокового зобов'язання ЄС підтримувати палестинців, які потребують допомоги, і в світлі останніх подій в регіоні, Європейська комісія оголосила про новий пакет допомоги для Гази на суму 120 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вітає угоду про припинення вогню і звільнення заручників, але наголосила, що гуманітарна ситуація в регіоні лишається незадовільною.

"Угода про припинення вогню та звільнення заручників дає надію, якої відчайдушно потребує регіон. Але гуманітарна ситуація в Газі залишається похмурою. Європа спрямує 120 млн євро допомоги у 2025 році, а також тонни допомоги в натуральній формі, щоб продовжувати підтримувати палестинців", – заявила вона.

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Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС для Гази з 2023 року перевищить 450 млн євро, і це на додаток до рейсів "Повітряного мосту ЄС", які доставили понад 3800 тонн гуманітарної допомоги.

Останній пакет допомоги включатиме:

продовольчу допомогу для вирішення гострої проблеми відсутності продовольчої безпеки та недоїдання;

медичну допомогу для підтримки функціонування закладів охорони здоров'я та забезпечення медикаментами;

допомогу у сфері водопостачання, санітарії та гігієни для забезпечення доступу до послуг водопостачання та санітарії;

допомогу з наданням житла для забезпечення безпечного та захищеного житла для переміщених осіб;

допомогу у сфері захисту для підтримки безпеки та гідності вразливих груп населення.

ЄС тісно співпрацюватиме з агентствами ООН та іншими гуманітарними організаціями-партнерами для забезпечення швидкого надання допомоги.

Нагадаємо, 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала угоду та висловила сподівання на повернення з полону заручників, включно з громадянами Німеччини.