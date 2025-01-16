ЕС выделит 120 млн евро на гуманитарную помощь для Газы

В рамках долгосрочного обязательства ЕС поддерживать палестинцев, нуждающихся в помощи, и в свете последних событий в регионе, Европейская комиссия объявила о новом пакете помощи для Газы на сумму 120 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что приветствует соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, но отметила, что гуманитарная ситуация в регионе остается неудовлетворительной.

"Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников дает надежду, в которой отчаянно нуждается регион. Но гуманитарная ситуация в Газе остается мрачной. Европа направит 120 млн евро помощи в 2025 году, а также тонны помощи в натуральной форме, чтобы продолжать поддерживать палестинцев", – заявила она.

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Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи ЕС для Газы с 2023 года превысит 450 млн евро, и это в дополнение к рейсам "Воздушного моста ЕС", которые доставили более 3800 тонн гуманитарной помощи.

Последний пакет помощи будет включать:

продовольственную помощь для решения острой проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания;

медицинскую помощь для поддержки функционирования учреждений здравоохранения и обеспечения медикаментами;

помощь в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены для обеспечения доступа к услугам водоснабжения и санитарии;

помощь с предоставлением жилья для обеспечения безопасного и защищенного жилья для перемещенных лиц;

помощь в сфере защиты для поддержания безопасности и достоинства уязвимых групп населения.

ЕС будет тесно сотрудничать с агентствами ООН и другими гуманитарными организациями-партнерами для обеспечения быстрого оказания помощи.

Напомним, 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала соглашение и выразила надежду на возвращение из плена заложников, включая граждан Германии.