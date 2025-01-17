87-річній королеві Норвегії поставили кардіостимулятор

Королеву Норвегії Соню виписали з лікарні після операції, під час якої їй поставили кардіостимулятор.

Про це королівський двір Норвегії оголосив у пʼятницю, 17 січня, передає "Європейська правда".

87-річна норвезька королева, згідно з повідомленням, була виписана з лікарні після операції з встановлення кардіостимулятора для корекції нерегулярного серцебиття.

"Королева перебуває в доброму здоров'ї", – додали в палаці, уточнивши, що наступний тиждень вона буде на лікарняному.

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Наприкінці минулого тижня королеву Норвегії ненадовго госпіталізували в лікарню в Ліллегаммері, що на південному сході країни, після того, як під час катання на бігових лижах у неї почалося прискорене серцебиття.

Після цього королеві встановили кардіостимулятор в Університетській лікарні Осло в четвер, 16 січня.

Чоловікові Соні, королю Гаральду, який у свої 87 років є найстарішим монархом Європи на престолі, також встановили кардіостимулятор у березні 2024 року після того, як він підхопив інфекцію під час відпустки в Малайзії.

Раніше Гаральд казав, що не планує зрікатися престолу до кінця життя.