Найстаріший монарх Європи обіцяє перебувати на троні до свого скону

Норвезький король, 86-річний Гаральд V заявив, що не буде слідувати прикладу данського монарха Маргрете й зрікатись трону за свого життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Під час відвідування пресклубу в Осло Харальда V запитали про вчинок королеви Данії Маргрете, яка несподівано оголосила про зречення престолу в новорічній промові. Він заперечив, що події в сусідній країні вплинули на його рішення.

"Я дотримуюсь того, що казав раніше: я склав присягу перед Стортингом (парламентом. – Ред), і вона триває до скону", – сказав норвезький монарх.

На питання, чи задумувався Гаральд V про відставку, той категорично відповів: "Ні. Як я вже казав, я залишатимусь (на престолі. – Ред.), поки можу. Так чинив мій дід, так чинив мій батько".

Король Норвегії Гаральд V перебуває на престолі вже 33 роки. Він – найстаріший монарх європейської держави, та попри вік і проблеми зі здоров’ям продовжує виконувати свої обов’язки. Обов'язки Гаральда як глави держави Норвегії є церемоніальними, і він не має жодної політичної влади.

Спадкоємцем норвезького королівського престолу є його єдиний син, 50-річний кронпринц Гокон.

Нагадаємо, 14 січня в Данії на престол зійшов король Фредерік Х після того, як його матір, королева Маргрете ІІ, зреклась трону після 52 років правління. Таке в країні сталось уперше за 900 років.