87-летней королеве Норвегии поставили кардиостимулятор

Королеву Норвегии Соню выписали из больницы после операции, во время которой ей поставили кардиостимулятор.

Об этом королевский двор Норвегии объявил в пятницу, 17 января, передает "Европейская правда".

87-летняя норвежская королева, согласно сообщению, была выписана из больницы после операции по установке кардиостимулятора для коррекции нерегулярного сердцебиения.

"Королева находится в добром здравии", – добавили во дворце, уточнив, что следующую неделю она будет на больничном.

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В конце прошлой недели королеву Норвегии ненадолго госпитализировали в больницу в Лиллехаммере, что на юго-востоке страны, после того, как во время катания на беговых лыжах у нее началось учащенное сердцебиение.

После этого королеве установили кардиостимулятор в Университетской больнице Осло в четверг, 16 января.

Супругу Сони, королю Харальду, который в свои 87 лет является старейшим монархом Европы на престоле, также установили кардиостимулятор в марте 2024 года после того, как он подхватил инфекцию во время отпуска в Малайзии.

Ранее Харальд говорил, что не планирует отрекаться от престола до конца жизни.