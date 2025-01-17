87-летней королеве Норвегии поставили кардиостимулятор
Королеву Норвегии Соню выписали из больницы после операции, во время которой ей поставили кардиостимулятор.
Об этом королевский двор Норвегии объявил в пятницу, 17 января, передает "Европейская правда".
87-летняя норвежская королева, согласно сообщению, была выписана из больницы после операции по установке кардиостимулятора для коррекции нерегулярного сердцебиения.
"Королева находится в добром здравии", – добавили во дворце, уточнив, что следующую неделю она будет на больничном.
В конце прошлой недели королеву Норвегии ненадолго госпитализировали в больницу в Лиллехаммере, что на юго-востоке страны, после того, как во время катания на беговых лыжах у нее началось учащенное сердцебиение.
После этого королеве установили кардиостимулятор в Университетской больнице Осло в четверг, 16 января.
Супругу Сони, королю Харальду, который в свои 87 лет является старейшим монархом Европы на престоле, также установили кардиостимулятор в марте 2024 года после того, как он подхватил инфекцию во время отпуска в Малайзии.
Ранее Харальд говорил, что не планирует отрекаться от престола до конца жизни.