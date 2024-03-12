Найстарішому монарху Європи встановили кардіостимулятор

Норвезькому королю, 87-річному Гаральду V, у вівторок встановили кардіостимулятор.

Про це повідомляє AP з посиланням на норвезький королівський палац, пише "Європейська правда".

За даними королівського дому, 87-річний король пройшов процедуру в університетській лікарні Осло. Він залишатиметься в лікарні ще кілька днів.

"Операція пройшла успішно, і король почувається добре", – зазначили в палаці.

Минулого місяця Гаральд захворів під час приватного відпочинку з дружиною королевою Сонею на малайзійському курортному архіпелазі Лангкаві. Він переніс операцію і отримав тимчасовий кардіостимулятор через низький серцевий ритм.

Гаральд повернувся до Норвегії на борту медичного літака і був негайно переведений до лікарні в Осло.

Останніми роками монарх мав слабке здоров'я і неодноразово перебував у лікарні. У жовтні 2020 року він переніс операцію із заміни серцевого клапана.

Наприкінці січня Гаральд V заявляв, що не планує зрікатися престолу за свого життя.

Король Норвегії Гаральд V перебуває на престолі вже 33 роки. Його обов'язки як глави держави Норвегії є церемоніальними, він не має жодної політичної влади.

Спадкоємцем норвезького королівського престолу є його єдиний син, 50-річний кронпринц Гокон.

Нагадаємо, 14 січня в Данії на престол зійшов король Фредерік X після того, як його матір, королева Маргрете II, зреклась трону після 52 років правління. Таке в країні сталось уперше за 900 років.