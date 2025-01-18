Військові Швеції долучилися до багатонаціональної бригади НАТО у Латвії

В суботу до Латвії прибули військові шведського механізованого піхотного батальйону зі складу полку "Південний Сконе" (South Skåne Regiment) разом із бронетехнікою.

Про це повідомляє Міноборони Латвії в пресрелізі, передає "Європейська правда".

Під командуванням багатонаціональної бригади НАТО "Північ" військову службу в Латвії нестимуть близько 500 шведських солдатів.

"Кількість солдатів і військової техніки союзників у Латвії продовжує зростати. Приєднання Швеції до багатонаціональної бригади НАТО в Латвії – наочна демонстрація того, що альянс єдиний, і будь-які ворожі дії з боку Росії зустрінуть чітку відповідь. Я впевнений, що наші спільні військові навчання стануть прекрасним досвідом для солдатів зі Швеції, Латвії та інших союзників", – заявив міністр оборони Андріс Спрудс.

Реклама:

З моменту приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу 7 березня 2024 року це – перший раз, коли країна надсилає своїх військових в іншу країну-учасницю НАТО.

Глава Міноборони Андріс Спрудс назвав цей день "історичним" і нагадав, що попереднього разу шведські сили були присутні в країні понад 300 років тому.

Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня заявила, що це важливий крок для тіснішої інтеграції Швеції до НАТО і спільного регіонального співробітництва з метою зміцнення обороноздатності.

"Приєднання шведських солдатів до сил НАТО в Латвії дуже важливе для безпеки нашого регіону і зміцнення нашої спільної обороноздатності, – наголосила Сіліня. – Нинішня геополітична ситуація зблизила країни регіону Балтійського моря і сприяла ширшій співпраці, зокрема на рівні НАТО. Латвія – зовнішній кордон і Євросоюзу, і НАТО, і багатонаціональна бригада НАТО в Латвії піклується про безпеку нашого населення".

Нагадаємо, торік у травні колишній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що господар Кремля Владімір Путін хоче контролювати Балтійське море.

16 жовтня стало відомо, що протягом наступних чотирьох років Польща, Німеччина і Швеція перебирають на себе командування військово-морськими навчаннями і операціями Північноатлантичного альянсу в Балтійському морі.

Читайте більше про претензії Росії на морські кордони в архівній статті "ЄвроПравди".