ЕС напомнил о необходимости длительного мира между Израилем и Палестиной на основе двух государств

ЕС в заявлении по случаю прекращения огня в Газе и освобождения заложников напомнил о необходимости длительного решения на основе двух государств.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас от имени Евросоюза, передает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что ЕС горячо приветствует соглашение о прекращении огня в Газе, которое позволит поэтапно освободить заложников – положить конец их ужасным испытаниям, длящимся уже более 15 месяцев, – прекратить боевые действия и облегчить гуманитарные страдания в Газе.

"Мы рады, что заложники, среди которых несколько граждан ЕС, наконец воссоединятся со своими близкими, и что крайне необходимая гуманитарная помощь дойдет до гражданского населения Газы.

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Жизненно важно, чтобы соглашение было полностью выполнено, чтобы позволить освободить всех заложников и обеспечить окончательное прекращение боевых действий", – говорится в заявлении.

ЕС выразил благодарность США, Египту и Катару за их усилия в переговорах о прекращении огня, назвав это значительным достижением, которое должно иметь положительные последствия для всего Ближнего Востока.

"ЕС привержен справедливому, всеобъемлющему и прочному миру, основанному на принципе двух государств, где Израиль и Палестина живут бок о бок в мире и безопасности.

Мы будем способствовать достижению этой цели через поддержку Палестинской администрации, чтобы помочь ей удовлетворить свои насущные потребности и поддержать программу реформ, а также через взаимодействие с Израилем и международными партнерами с целью возрождения политического процесса", – говорится в заявлении.

Напомним, 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала соглашение и выразила надежду на возвращение из плена заложников, включая граждан Германии.