Лідер ультраправих Австрії відкинув звинувачення в проросійськості

Лідер австрійської ультраправої Партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль, якому доручили переговори про формування уряду, заперечив близькість до Росії, наполягаючи на своїй нейтральності.

Про це він заявив на новорічному забранні партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Щодо близькості FPÖ до Росії, на якій часто наголошують експерти та інші партії, Кікль відповів "Немає такого поняття, як близькість до Росії, а є близькість до нейтралітету".

У контексті війни в Україні він заявив, що партія виступає за "припинення безглуздого кровопролиття".

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Водночас він запевнив, що партія не наполягатиме на виході Австрії з Євросоюзу.

Його критика Брюсселя стосувалася того, що ЄС має увійти у фазу "саморефлексії" в інтересах економіки замість нинішньої "самовпевненості".

"Жоден член Партії свободи не хоче залишати Європейський Союз", – заявив Кікль.

Метою має бути зменшення бюрократії та припинення "кліматичного комунізму", вважає він.

У своїй промові перед членами партії Кікль взяв ту ж саму ноту, що і під час виборчої кампанії, підкресливши, що він хоче нульової квоти на заяви про надання притулку, вихваляючи депортаційні рейси і говорячи про міграцію як про "питання долі для Європи".

"Чого я не прийму, так це терпимості до масової міграції під фальшивим ярликом", – заявив він.

Нагадаємо, у понеділок, 6 січня, президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".

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