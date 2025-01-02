Литва хоче запропонувати Латвії та Естонії разом будувати нову електростанцію

У Литві мають ідею щодо будівництва нової електростанції разом з Латвією та Естонією, що зміцнило би енергетичну безпеку балтійських держав.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Литви Жигмантас Вайчюнас.

Міністр розповів, що у Вільнюсі мають ідею будівництва нової електростанції і це міг би бути спільний проєкт з Латвією та Естонією, що допомогло би усім трьом країнам зробити енергосистему гнучкішою та підвищити енергетичну безпеку.

"Якщо вийде досягти такої домовленості з Латвією та Естонію, це може бути нова електростанція… Якщо говорити про "гнучку" генерацію, то це зазвичай газова генерація. Але поки ми лише на початковому етапі", – зазначив посадовець, додавши, що спершу потрібно почути позиції партнерів.

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Програма нового уряду включає пункти про започаткування дискусії з балтійськими сусідами щодо організації інвестицій у маневрові електростанції, які могли б підключатися за погоди, яка несприятлива для сонячної або вітрової енергетики, чи непередбачуваних подій, як пошкодження підводної ЛЕП від Фінляндії до Естонії.

Раніше Естонії, Латвії та Литві не вдалось домовитись про спільне будівництво СПГ-терміналу, дискусії про пролягання підводної ЛЕП до Швеції також супроводжувалися значними суперечками.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року балтійські держави мають від'єднатися від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю.