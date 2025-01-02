Литва хочет предложить Латвии и Эстонии вместе строить новую электростанцию

В Литве есть идея по строительству новой электростанции вместе с Латвией и Эстонией, что укрепило бы энергетическую безопасность балтийских государств.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас.

Министр рассказал, что в Вильнюсе имеют идею строительства новой электростанции и это мог бы быть совместный проект с Латвией и Эстонией, что помогло бы всем трем странам сделать энергосистему более гибкой и повысить энергетическую безопасность.

"Если получится достичь такой договоренности с Латвией и Эстонией, это может быть новая электростанция... Если говорить о "гибкой" генерации, то это обычно газовая генерация. Но пока мы только на начальном этапе", – отметил чиновник, добавив, что сначала нужно услышать позиции партнеров.

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Программа нового правительства включает пункты о начале дискуссии с балтийскими соседями по организации инвестиций в маневренные электростанции, которые могли бы подключаться при погоде, которая неблагоприятна для солнечной или ветровой энергетики, или непредсказуемых событий, как повреждение подводной ЛЭП от Финляндии до Эстонии.

Ранее Эстонии, Латвии и Литве не удалось договориться о совместном строительстве СПГ-терминала, дискуссии о пролегании подводной ЛЭП в Швецию также сопровождались значительными спорами.

Напомним, в начале февраля 2025 года балтийские государства планируют отсоединиться от единой энергосистемы с Россией и Беларусью.