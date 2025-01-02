В Приднестровье жалуются, что из-за дефицита газа остановилась промышленность

Так называемый первый заместитель председателя правительства непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что из-за прекращения поставок газа через Украину остановилась работа всей местной промышленности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Оболоник сказал в интервью приднестровским СМИ.

По словам первого заместителя "премьера Приднестровья", кризис из-за прекращения поставок российского газа через Украину имеет "тяжелый характер".

"Стоят все промышленные предприятия за исключением только тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса", – добавил он.

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По словам Оболоника, также из-за дефицита газа в Приднестровье отключили газоснабжение почти 75 тысячам домохозяйств, еще 116 тысяч продолжают получать газ, но в меньших объемах.

"Проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют возможность к запуску", – считает „приднестровский чиновник".

Напомним, 1 января в Приднестровье начались массовые отключения газа в котельных, частных секторах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

Это произошло после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

В то же время Молдова не согласилась на требования России, которые там выдвинули для продолжения поставок газа Приднестровью альтернативным маршрутом через Балканы.

Больше о событиях в Приднестровье смотрите в свежем видео "ЕвроПравды" "Сектор без газа".