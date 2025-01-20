До Києва прибув спікер парламенту Литви

До Києва прибув спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс, де він обговорив подальшу підтримку Вільнюсом України з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомив у Facebook Стефанчук, передає "Європейська правда".

У понеділок, 20 січня, спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс прибув до Києва.

Фото: Facebook

Як розповів Стефанчук, під час зустрічі вони обговорили подальшу міжпарламентську співпрацю, підтримку Литвою "формули миру" та "плану перемоги".

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Скверняліс запевнив Стефанчука, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на її підтримку 0,25% свого ВВП.

Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії, Нідерландів та Словенії – Маргус Тсакхна, Каспар Вельдкамп та Таня Файон.

Під час візиту Стармер оголосив про надання Україні військової допомоги, а також підписав із президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про сторічне партнерство.

А Вельдкамп у Києві оголосив про допомогу Україні загалом на 27 млн євро.