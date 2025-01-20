До Києва прибув спікер парламенту Литви
Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 16:24 —
До Києва прибув спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс, де він обговорив подальшу підтримку Вільнюсом України з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Про це повідомив у Facebook Стефанчук, передає "Європейська правда".
У понеділок, 20 січня, спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс прибув до Києва.
Як розповів Стефанчук, під час зустрічі вони обговорили подальшу міжпарламентську співпрацю, підтримку Литвою "формули миру" та "плану перемоги".
Скверняліс запевнив Стефанчука, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на її підтримку 0,25% свого ВВП.
Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії, Нідерландів та Словенії – Маргус Тсакхна, Каспар Вельдкамп та Таня Файон.
Під час візиту Стармер оголосив про надання Україні військової допомоги, а також підписав із президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про сторічне партнерство.
А Вельдкамп у Києві оголосив про допомогу Україні загалом на 27 млн євро.