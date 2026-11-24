Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що наступного року війна Росії проти України може досягнути переломного моменту, який зрештою призведе до поразки Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю агенції Reuters, записаному у понеділок, передає "Європейська правда".

Латвійський президент не вірить у реальну зацікавленість Москви у припиненні війни й вважає, що нові переговори про перемир’я, ймовірно, є лише "відволікаючим маневром", щоб РФ продовжувала своє вторгнення.

Рінкевичс зазначив, що Україна зараз стикається з "ідеальним штормом" у вигляді суворої зими, посилених атак на енергетичну інфраструктуру та ескалації ударів по цивільних об’єктах, але Європа готова надати їй військову, фінансову та інфраструктурну підтримку.

"Якщо ми бачимо, що Україна виживає з військової та економічної точок зору – і я впевнений, що Україна виживе – то переломним моментом може стати наступний рік, наступна весна чи наступне літо", – стверджував латвійський лідер.

Він додав, що Росія зіштовхується з погіршенням економічної ситуації в країні та посиленням міжнародного тиску, згадавши про удари, в результаті яких загинули індійські моряки або були уражені кораблі з Філіппін та інших країн.

"Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тож переломний момент може настати навесні, влітку наступного року", – сказав президент, зазначивши, що війна виходить за межі регіону.

Рінкевичс висловив занепокоєння з приводу посилення "гібридних дій", спрямованих проти європейських країн і, ймовірно, пов’язаних із Москвою, зокрема порушень повітряного простору, кібератак та диверсій.

Росія досі намагалася не перетинати червону лінію, яка б спричинила застосування 5-ї статті НАТО, що зобов’язує членів Альянсу надавати один одному допомогу, але стає дедалі зухвалішою, додав він.

"З того, що ми бачимо зараз, Росія дуже, дуже обережно намагається не перетнути цей поріг. Водночас спостерігається інша тенденція: у Росії зростає схильність до ризику", – сказав президент Латвії, вказавши на зростання диверсійних та інших гібридних атак.

За повідомленнями ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники його американського візаві Дональда Трампа хочуть "якнайшвидшого" укладення мирної угоди у російсько-українській війні.