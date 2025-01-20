В Киев прибыл спикер парламента Литвы

В Киев прибыл спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис, где он обсудил дальнейшую поддержку Вильнюсом Украины с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщил в Facebook Стефанчук, передает "Европейская правда".

В понедельник, 20 января, спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис прибыл в Киев.

Фото: Facebook

Как рассказал Стефанчук, во время встречи они обсудили дальнейшее межпарламентское сотрудничество, поддержку Литвой "формулы мира" и "плана победы".

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Сквернялис заверил Стефанчука, что Литва остается стратегическим партнером Украины в борьбе за суверенитет и независимость, в дальнейшем будет выделять на ее поддержку 0,25% своего ВВП.

Стоит заметить, что в течение последних нескольких дней Киев посетили уже ряд должностных лиц, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, руководители министерств обороны Германии и Италии – Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также руководители МИД Эстонии, Нидерландов и Словении – Маргус Тсакхна, Каспар Вельдкамп и Таня Файон.

Во время визита Стармер объявил о предоставлении Украине военной помощи, а также подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о столетнем партнерстве.

А Вельдкамп в Киеве объявил о помощи Украине в целом на 27 млн евро.