Європейський суд з прав людини постановив, що Польща та Латвія порушили статтю 3 Конвенції з прав людини у справах про видворення мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили у пресслужбі ЄСПЛ, передає "Європейська правда".

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо скарг, поданих проти Польщі, Литви та Латвії у зв’язку з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю. Щодо Польщі ЄСПЛ виніс рішення у справі про скаргу на незаконне вислання мігранта до Білорусі наприкінці жовтня 2021 року.

"У справі проти Польщі перший скаржник належав до другої категорії беззахисних осіб, оскільки на день його висилки діяв тимчасовий захід, виданий на підставі Правила 39 Регламенту Суду", – заявили у суді.

"Суд одноголосно постановив, що, отже, сталося порушення статті 3 стосовно першого заявника через його висилку до Білорусі 20 жовтня 2021 року", – повідомив ЄСПЛ.

Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що "ніхто не може бути підданий катуванням або нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню".

У справі "H.M.M. та інші проти Латвії" ЄСПЛ постановив, що діти-заявники належали до першої категорії вразливості і що їхній належний захист не міг бути забезпечений без присутності та підтримки їхніх близьких родичів. Суд одноголосно постановив, що, отже, мало місце порушення статті 3 стосовно дітей-заявників та членів їхніх сімей, які їх супроводжували, у зв’язку з їхнім видворенням до Білорусі в різні дати.

Однак стосовно дорослих заявників у цій справі, які не належали до жодної з цих категорій, Суд одноголосно постановив, що порушення статті 3 не було.

У справі "C.O.C.G. та інші проти Литви" суд дійшов висновку, що заявники не належали до жодної з категорій вразливості. Отже, ЄСПЛ одинадцятьма голосами проти шести постановив, що порушення статті 3 не було.

Як відомо, від європейських сусідів Білорусі неодноразово надходили свідчення, що білоруські прикордонники прямо сприяють мігрантам, які намагаються непомітно перетнути їхній кордон.

Після початку штучної міграційної кризи у 2021 році Польща та країни Балтії спорудили паркан на кордоні з Білоруссю, але це не допомогло повністю вирішити проблему.

Як повідомлялося, Литва змінює свою позицію щодо участі в механізмі солідарності ЄС і наступного року має намір не прийняти жодного мігранта, віддавши перевагу фінансовому внеску.

Дані Міністерства внутрішніх справ свідчать, що з 2021 року литовські прикордонники запобігли понад 26 500 незаконним спробам перетнути кордон з Білоруссю. Зокрема, у жовтні в литовському самоврядуванні Друскінінкай двоє нелегальних мігрантів із Білорусі спробували проникнути до Литви через водопропускну трубу струмка.