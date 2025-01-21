У Швейцарії політикиня, яка стріляла по зображенню Ісуса, пішла з рідної партії

Швейцарська політикиня Санія Аметі, яка минулого року потрапила у скандал через стрільбу по зображенню Ісуса, вийшла з рідної Ліберальної партії зелених (GLP).

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Аметі повідомила про рішення піти з партії в електронному листі однопартійцям.

"Я пішла в політику, тому що хочу поділитися своїми ліберальними і демократичними цінностями і допомогти формувати швейцарську політику. Це більше неможливо в межах GLP", – написала вона.

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Наразі незрозуміло, що буде з мандатом Аметі як членкині міського парламенту Цюріха. Вона може або піти з цієї посади та звільнити мандат для іншого члена GLP, або залишитись як позапартійна.

Співголова швейцарської Ліберальної партії зелених Беат Рюфенахт заявив NZZ, що там "беруть до уваги" рішення Аметі, але причин такого її кроку не знають.

Минулого року Аметі, яка тоді очолювала відділення Ліберальної партії зелених у Цюріху, пішла з керівної посади через фото, на яких вона стріляє у християнський образ.

Після цього партія почала процедуру виключення Аметі зі своїх лав, яка тривала на момент її рішення піти. Оскільки політикиня сама пішла з GLP, процедуру припинили.

Нагадаємо, раніше політик ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у західнонімецькій землі Гессен Максиміліан Мюгер вийшов із політсили після скандального відео у TikTok, де він тримає в руках штурмову гвинтівку.