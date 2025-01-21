В Швейцарии политик, стрелявшая по изображению Иисуса, ушла из родной партии

Швейцарский политик Сания Амети, которая в прошлом году попала в скандал из-за стрельбы по изображению Иисуса, вышла из родной Либеральной партии зеленых (GLP).

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Амети сообщила о решении уйти из партии в электронном письме однопартийцам.

"Я пошла в политику, потому что хочу поделиться своими либеральными и демократическими ценностями и помочь формировать швейцарскую политику. Это больше невозможно в рамках GLP", – написала она.

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Пока непонятно, что будет с мандатом Амети как члена городского парламента Цюриха. Она может либо уйти с этой должности и освободить мандат для другого члена GLP, либо остаться как беспартийная.

Сопредседатель швейцарской Либеральной партии зеленых Беат Рюфенахт заявил NZZ, что там "принимают во внимание" решение Амети, но причин такого ее шага не знают.

В прошлом году Амети, которая тогда возглавляла отделение Либеральной партии зеленых в Цюрихе, ушла с руководящей должности из-за фото, на которых она стреляет в христианский образ.

После этого партия начала процедуру исключения Амети из своих рядов, которая продолжалась на момент ее решения уйти. Поскольку политик сама ушла из GLP, процедуру прекратили.

Напомним, ранее политик ультраправой "Альтернативы для Германии" в западногерманской земле Гессен Максимилиан Мюгер вышел из политсилы после скандального видео в TikTok, где он держит в руках штурмовую винтовку.