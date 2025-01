Зеленський і Вучич поговорили про вступ до ЄС і стійкий мир для України

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 січня, зустрівся із сербським візаві Александаром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Вучичу за "гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії", а також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для "тривалого і стійкого миру".

"Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн", – наголошується в повідомленні.

