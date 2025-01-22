Зеленський і Вучич поговорили про вступ до ЄС і стійкий мир для України

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 січня, зустрівся із сербським візаві Александаром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Вучичу за "гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії", а також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для "тривалого і стійкого миру".

"Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн", – наголошується в повідомленні.

Реклама:

I met with Serbian President Aleksandar Vučić @avucic. We are grateful to Serbia for its humanitarian and financial assistance to our state. We discussed our integration into the European Union, which is a common goal for both our countries.



A lasting and sustainable peace must… pic.twitter.com/pvXo2rQVtV – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2025

Український президент, коментуючи зустріч із Вучичем, відзначив, що позиція Києва "залишається незмінною: нічого про Україну без України".

У пресслужбі президента Сербії зазначили, що Вучич обговорив з українським візаві "поточну геополітичну та регіональну ситуацію, можливості досягнення сталого миру та стабільності на нашому континенті, а також енергетичну безпеку".

Він також висловив сподівання, що Київ і Белград "продовжать добру та відкриту співпрацю" для взаємної підтримки на спільному європейському шляху.

Сербська сторона, як відомо, відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

Сам Вучич раніше висловив сумнів у тому, що американський президент Дональд Трамп зможе вирішити ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України.