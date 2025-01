Зеленский и Вучич поговорили о вступлении в ЕС и устойчивом мире для Украины

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 января, встретился с сербским визави Александаром Вучичем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Вучича за "гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии", а также отметил необходимость сильных гарантий безопасности для "длительного и устойчивого мира".

"Отдельно лидеры обсудили интеграцию в Европейский Союз, что является общей целью двух стран", – отмечается в сообщении.

I met with Serbian President Aleksandar Vučić @avucic. We are grateful to Serbia for its humanitarian and financial assistance to our state. We discussed our integration into the European Union, which is a common goal for both our countries.



A lasting and sustainable peace must… pic.twitter.com/pvXo2rQVtV