Вучич: якщо Трамп закінчить війну РФ проти України, треба ставити йому пам'ятник

Президент Сербії Александар Вучич сумнівається в тому, що американський президент Дональд Трамп зможе вирішити ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України.

Заяву сербського президента наводить Blic, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вучича, якщо Трампу все ж вдасться вирішити війну РФ проти України, "йому треба буде ставити пам’ятник".

"Росія і Україна – не маленькі країни, і обидві втратили занадто багато людей, щоб рішення було ухвалено так легко, але якщо Трамп доб'ється цього, ми всі маємо поставити йому пам'ятник...Я вболіваю за нього, сподіваюся, що це станеться. Хай допоможе йому Бог", – сказав він.

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Нагадаємо, Трамп допустив 21 січня, що може розглянути запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо та не піде на переговори про завершення війни.

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.