Трамп обрав ексглаву корпорації мереж фастфуду кандидатом у посли в ЄС

Президент США Дональд Трамп оголосив, що хоче призначити Ендрю Паздер наступним послом США в Європейському Союзі.

Про це Трамп повідомив у своєму дописі на Truth Social, пише "Європейська правда".

Паздер – колишній генеральний директор CKE Restaurants, яка є материнською компанією мереж ресторанів швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's.

Ендрю Паздер фото: АР

Трамп заявив, що Паздер "буде чудово представляти інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні".

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"За 17 років перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію з серйозних фінансових труднощів, що дозволило їй вижити, стати фінансово стабільною та розвиватися. Енді буде чудово виконувати свою роботу, представляючи інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні. Вітаємо Енді", – написав Дональд Трамп.

Трамп номінував Паздера на посаду міністра праці у 2017 році, але призначення зірвалося через звинувачення проти Паздера у насильстві проти колишньої дружини.

Оголошення Трампа з'явилося після того, як у вівторок президент США заявив журналістам, що "Європейський Союз дуже, дуже погано ставиться до нас". Він також сказав, що "на них чекають тарифи".

Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, при цьому на тлі можливої торгової війни вона вирішила застосувати подвійний підхід – "батога і пряника".