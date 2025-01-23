Трамп выбрал экс-главу корпорации сетей фастфуда кандидатом в послы в ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил, что хочет назначить Эндрю Паздер следующим послом США в Европейском Союзе.

Об этом Трамп сообщил в своей заметке на Truth Social, пишет "Европейская правда".

Паздер – бывший генеральный директор CKE Restaurants, которая является материнской компанией сетей ресторанов быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.

Эндрю Паздер фото: АР

Трамп заявил, что Паздер "будет прекрасно представлять интересы нашей страны в этом важном регионе".

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"За 17 лет пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, что позволило ей выжить, стать финансово стабильной и развиваться. Энди будет прекрасно выполнять свою работу, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе. Поздравляем Энди", – написал Дональд Трамп.

Трамп номинировал Паздера на должность министра труда в 2017 году, но назначение сорвалось из-за обвинений против Паздера в насилии против бывшей жены.

Объявление Трампа появилось после того, как во вторник президент США заявил журналистам, что "Европейский Союз очень, очень плохо относится к нам". Он также сказал, что "их ждут тарифы".

Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, при этом на фоне возможной торговой войны она решила применить двойной подход – "кнута и пряника".