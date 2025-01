Шторм паралізував Британію та Ірландію: скасовані рейси, сотні тисяч без світла

Шторм "Еовін" охопив Велику Британію та Ірландію, спричинивши перебої в русі залізничного транспорту та авіасполученні, тисячі будівель залишилися без електрики.

Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Через небезпечні погодні умови вранці в п'ятницю, 24 січня, скасували сотні рейсів в аеропортах Глазго, Единбурга і Дубліна, зупинено рух поїздів у Шотландії та Північній Ірландії.

#StormEowyn One side of the Killininny Road has been cleared following a tree downed by #StormÉowyn . Traffic restrictions remain in place @DCCTraffic @LiveDrive pic.twitter.com/RDd1RuXuAB

У пресслужбі аеропорту Дубліна заявили, що впродовж дня можливі нові скасування і затримки авіарейсів.

Станом на ранок п'ятниці в Ірландії 560 тисяч житлових будинків, ферм і офісних будівель залишилися без електрики через повалені лінії електропередачі.

За прогнозами метеорологів, очікується, що швидкість поривів вітру може сягнути 160 км/год.

Hi Everyone, quick update from Matt, who has been onsite all night to monitor our animals. high time was just after 12, & flooding started by 2.30am. Matt is safe but this is some of the worst we’ve seen. Please stay indoors & stay safe @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2