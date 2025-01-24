Шторм паралізував Британію та Ірландію: скасовані рейси, сотні тисяч без світла
Новини — П'ятниця, 24 січня 2025, 09:45 —
Шторм "Еовін" охопив Велику Британію та Ірландію, спричинивши перебої в русі залізничного транспорту та авіасполученні, тисячі будівель залишилися без електрики.
Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".
Через небезпечні погодні умови вранці в п'ятницю, 24 січня, скасували сотні рейсів в аеропортах Глазго, Единбурга і Дубліна, зупинено рух поїздів у Шотландії та Північній Ірландії.
#StormEowyn
One side of the Killininny Road has been cleared following a tree downed by #StormÉowyn.
Traffic restrictions remain in place@DCCTraffic @LiveDrive pic.twitter.com/RDd1RuXuABРеклама:– Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 24, 2025
У пресслужбі аеропорту Дубліна заявили, що впродовж дня можливі нові скасування і затримки авіарейсів.
Станом на ранок п'ятниці в Ірландії 560 тисяч житлових будинків, ферм і офісних будівель залишилися без електрики через повалені лінії електропередачі.
За прогнозами метеорологів, очікується, що швидкість поривів вітру може сягнути 160 км/год.
Hi Everyone, quick update from Matt, who has been onsite all night to monitor our animals. high time was just after 12, & flooding started by 2.30am. Matt is safe but this is some of the worst we’ve seen. Please stay indoors & stay safe @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2– Galway Atlantaquaria (@GalwayAquarium) January 24, 2025
Метеорологічна служба Ірландії назвала цей шторм "одним із найсильніших за всю історію" спостережень.
Для Ірландії оголошення червоного попередження по всій території відбувається вперше з 2017 року, коли шторм "Офелія" забрав життя трьох людей.
Крім того, червоне попередження у пʼятницю діятиме у частині Шотландії та Англії, де через сильний вітер також попередили про перебої в русі транспорту й електропостачанні.
На початку року у Британії, нагадаємо, зафіксували найсильніші за останні 15 років морози.