У Британії зафіксували рекордні морози за останні 15 років

У Великій Британії п’ятниця, 10 січня, стала найхолоднішою січневою ніччю за останні 15 років, оскільки у шотландському селі Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У суботу вранці в Альтнахаррі була зафіксована така ж температура, повідомляє Метеорологічна служба.

Це найхолодніша нічна температура січня з 2010 року, коли температура кілька разів опускалася нижче -15 градусів по всій Великій Британії.

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Раніше синоптики говорили, що існує дуже мала ймовірність того, що температура може опуститися до -19°C.

Середній мінімум на півночі Шотландії для цієї пори року становить близько 0,3°C, в той час як в Англії нічні мінімуми становлять від 1,5°C до 1,6°C.

Метеоролог Метеорологічної служби Зої Хутін повідомила, що в суботу ввечері очікується значне зниження температури до рівня нижче нуля в східних регіонах.

Раніше цього тижня префектура північного французького департаменту Нор повідомила про загибель двох людей через сніг та ожеледицю.

Раніше зимова негода призвела до скасування понад сотні рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини.

У вівторок, 7 січня, писали, що через наслідки інтенсивних снігопадів у столиці Норвегії Осло і довкола неї спостерігалися перебої з рухом автобусів і метро.