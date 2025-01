Шторм парализовал Британию и Ирландию: отменены рейсы, сотни тысяч без света

Шторм "Эовин" охватил Великобританию и Ирландию, вызвал перебои в движении железнодорожного транспорта и авиасообщении, тысячи зданий остались без электричества.

Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Из-за опасных погодных условий утром в пятницу, 24 января, отменили сотни рейсов в аэропортах Глазго, Эдинбурга и Дублина, остановлено движение поездов в Шотландии и Северной Ирландии.

#StormEowyn One side of the Killininny Road has been cleared following a tree downed by #StormÉowyn . Traffic restrictions remain in place @DCCTraffic @LiveDrive pic.twitter.com/RDd1RuXuAB

В пресс-службе аэропорта Дублина заявили, что в течение дня возможны новые отмены и задержки авиарейсов.

По состоянию на утро пятницы в Ирландии 560 тысяч жилых домов, ферм и офисных зданий остались без электричества из-за поваленных линий электропередачи.

По прогнозам метеорологов, ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 160 км/ч.

Hi Everyone, quick update from Matt, who has been onsite all night to monitor our animals. high time was just after 12, & flooding started by 2.30am. Matt is safe but this is some of the worst we’ve seen. Please stay indoors & stay safe @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2