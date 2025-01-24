У Норвегії засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і поїхали в Сирію

У Норвегії засудили до реальних термінів ув’язнення двох сестер, які захопились ідеологією "Ісламської держави" і втекли у Сирію.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезький суд оголосив вироки двом сестрам, які у віці 19 і 16 років вирішили поїхати у Сирію на територію, що контролювалась "Ісламською державою", і стали дружинами бойовиків. Зараз їм 31 і 27 років відповідно.

Суд дійшов висновку, що дівчата зробили так з ідейних переконань і їхнє перебування там та участь в "освітніх програмах" організації можна вважати пасивною участю в ІДІЛ та підтримкою її ідеології.

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Старшу дівчину засудили до чотирьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації, молодшу – до двох років. На суді вони були у кольорових сукнях і хіджабах.

Старша дівчина у суді спробувала переконувати, що їхала до Сирії нібито для гуманітарної роботи. Їй не повірили, оскільки не виявили доказів, що вона цікавилася цим питанням, натомість знайшли підтвердження, що вона схвально висловлювалась про ІДІЛ та заохочувала інших також їхати до Сирії.

Також не повірили аргументам, що вони переглядали пропагандистські відео ІДІЛ, щоб "звикнути до вигляду крові" перед тим, як потраплять у Сирію. На думку суду, для цього їм варто було цікавитись контентом про домедичну допомогу, але таких пошукових запитів не виявили.

У Нідерландах восени 2024 року почався перший в країні процес над жінкою з ІДІЛ за використання рабської праці під час перебування у Сирії.

В Австрії оголосили вирок 14-річній дівчині, яка захопилась ідеологією ІДІЛ і думала про скоєння теракту.