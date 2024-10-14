У Нідерландах почався перший в країні процес над жінкою з ІДІЛ за використання рабської праці

У Нідерландах розпочався перший в країні судовий процес над жінкою-прихильницею терористичної організації "Ісламська держава", яку звинувачують у злочинах проти етнічної і релігійної меншини єзидів під час її перебування у Сирії.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

33-річна Хасна А. у 2015 році поїхала до Сирії з 4-річним сином і там приєдналась до лав ІДІЛ, одружилася з бойовиком і народила ще трьох дітей (а у майбутньому – розвелася з ним).

Згідно з матеріалами справи, звинувачувана протягом травня-грудня 2015 і квітня-серпня 2016 тримала рабинями двох жінок-єзидок у місті Ракка, використовуючи їх як домашню прислугу.

Реклама:

Окрім використання рабської праці, жінку звинувачують у членстві в терористичній організації та створення "безпорадного становища" для її 4-річного сина з аутизмом, оскільки там той не міг розраховувати на якусь освіту з урахуванням його потреб.

Це не перша у Нідерландах справа щодо жінок, які приєдналися до ІДІЛ, але перша – за звинуваченнями у використанні рабської праці, що є злочином проти людяності.

Навесні 2024 року у Німеччині заарештували двох громадян Іраку за підозрою в скоєні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а також членстві в ІДІЛ.

У 2021 році Німеччина вперше ув'язнила члена ІДІЛ за причетність до геноциду та злочинів проти людяності, скоєних проти єзидів в Іраку та Сирії, зокрема вбивство п'ятирічної дівчинки. Його дружині присудили 15 років позбавлення волі.