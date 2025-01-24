В Норвегии приговорили к заключению сестер, которые увлеклись ИГИЛ и уехали в Сирию

В Норвегии приговорили к реальным срокам заключения двух сестер, которые увлеклись идеологией "Исламского государства" и сбежали в Сирию.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежский суд объявил приговоры двум сестрам, которые в возрасте 19 и 16 лет решили поехать в Сирию на территорию, контролируемую "Исламским государством", и стали женами боевиков. Сейчас им 31 и 27 лет соответственно.

Суд пришел к выводу, что девушки сделали так по идейным убеждениям и их пребывание там и участие в "образовательных программах" организации можно считать пассивным участием в ИГИЛ и поддержкой ее идеологии.

Реклама:

Старшую девушку приговорили к четырем годам лишения свободы за участие в террористической организации, младшую – к двум годам. На суде они были в цветных платьях и хиджабах.

Старшая девушка в суде попыталась убеждать, что ехала в Сирию якобы для гуманитарной работы. Ей не поверили, поскольку не обнаружили доказательств, что она интересовалась этим вопросом, но нашли подтверждение, что она одобрительно высказывалась об ИГИЛ и поощряла других также ехать в Сирию.

Также не поверили аргументам, что они просматривали пропагандистские видео ИГИЛ, чтобы "привыкнуть к виду крови" перед тем, как попадут в Сирию. По мнению суда, для этого им следовало интересоваться контентом о домедицинской помощи, но таких поисковых запросов не обнаружили.

В Нидерландах осенью 2024 года начался первый в стране процесс над женщиной из ИГИЛ за использование рабского труда во время пребывания в Сирии.

В Австрии объявили приговор 14-летней девушке, которая увлеклась идеологией ИГИЛ и думала о совершении теракта.