В Австрії оголосили вирок 14-річній дівчині, яка хотіла зарізати "невірних"

Суд австрійського міста Грац присудив два роки позбавлення волі 14-річній дівчині, яку арештували за підозрою в організації ісламістського теракту на міській площі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

14-річну дівчину родом із Чорногорії заарештували у травні 2024 року після інформації від німецьких спецслужб, які арештували одного з її онлайн-друзів.

Слідство встановило, що вона познайомилась в інтернеті з "радикально налаштованими" дівчиною та хлопцем на ім’я Осман.

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"Є історії переписок, в яких можна прочитати, що вона хоче втекти з іншими і воювати за ІДІЛ ("Ісламська держава". – Ред.). В іншому чаті з дівчиною з Німеччини вона пише, що хоче здійснити напад з ножем на Якоміні-плац (площа в Граці. – Ред.) і вбивати невірних", – заявив прокурор.

Також на пристроях 14-річної знайшли пропагандистські відео і фотографії ІДІЛ, інструкції про те, як робити саморобну вибухівку, а також відео, де та присягає на вірність терористам.

У суді дівчина заявила, що визнає провину "за те, що написала і зробила".

"У школі наді мною знущалися через те, що я погано розмовляла німецькою, а потім я ставала все більш і більш релігійною. Тоді я вважала, що все, що пов'язано з ІДІЛ, було правильним", – цитує її слова на суді Kronen Zeitung.

Вирок дівчині – два роки ув’язнення – ще може бути оскарженим в апеляції.

Нагадаємо, влітку в Австрії також затримали 19-річного хлопця за підозрою у плануванні теракту на концерті Тейлор Свіфт. Він спершу зізнався у плануванні злочину, але потім відкликав свої свідчення.

Тим часом у швейцарському кантоні Вале триває розслідування стосовно 11-річного хлопця, якого підозрюють у захопленні ісламістськими екстремістськими поглядами.