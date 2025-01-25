Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя массовые протесты против политики его правительства, заявил, что организаторы акций обманывают участников, а треть из тех, кто принимает в них участие якобы являются украинцами.

Заявление словацкого премьера приводит Aktuality, сообщает "Европейская правда".

Фицо также сказал, что не уйдет в отставку, несмотря на требование десятков тысяч людей на протестах по всей Словакии в пятницу.

По его словам, правительство может быть заменено только после парламентских выборов.

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Глава словацкого правительства несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами.

На самом деле, по его словам, это чистая ложь, что его правительство хочет выйти из ЕС.

"Здесь придумывается история, которая является обманчивой. Что нам нужно вывести людей на улицы, чтобы не допустить выхода Словакии из ЕС. Любой компетентный человек знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС", – добавил премьер-министр.

Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал он.

Как сообщалось, 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Всего на протесты по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек.