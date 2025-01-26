Глава МИД Литвы сделал три вывода после нового повреждения кабеля на Балтике

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отреагировал на новый случай повреждения подводного кабеля в Балтийском море – на этот раз между Латвией и Швецией.

Реакцией министр поделился в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Будрис отметил, что Литва очень серьезно относится к этим сообщениям. И, хотя расследование все еще продолжается и все детали еще не обнародованы, Будрис поделился тремя выводами, которые он сделал по этому поводу:

– слишком много инцидентов с кабелями произошли за такой короткий промежуток времени, чтобы продолжать исповедовать теорию несчастных случаев;

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– правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей:

– "теневой флот" – это не только проблема обхода санкций. Это более серьезный вопрос, который ставит под угрозу окружающую среду и критически важную инфраструктуру.

Будрис подчеркнул, что ситуация требует быстрых решений, и он ожидает содержательные дискуссии на эту тему завтра в Брюсселе на встрече министров иностранных дел государств ЕС.

26 января утром был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания, пролегающий через Балтийское море. Премьер Латвии в связи с этой аварией созвала ответственных министров и руководителей служб.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна поможет в расследовании повреждения латвийского подводного кабеля.

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.