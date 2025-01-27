У французькій Бретані почались найбільші за кілька десятиліть повені

Вихідними у регіоні Бретань на заході Франції почав підвищуватися рівень води, повінь місцями може побити 40-річний рекорд.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Вихідними у Бретані, регіоні на північному заході Франції, почав підвищуватися рівень води. На понеділок у департаменті Іль-і-Вілен, що названий за двома однойменними річками, оголосили найвищий рівень загрози повеней.

Laurène Fertin – actu Rennes

У межах міста Ренн повінь вже побила 40-річний рекорд. Близько 400 мешканцям міста довелось залишити свої будинки, на першому поверсі рівень води сягає до пів метра. Для евакуйованих, які не мають куди переїхати, відкрили декілька спортзалів.

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Laurène Fertin – actu Rennes

Ще десятки людей евакуюють у населеному пункті Гіпрі, що над річкою Вілен. На 6:00 понеділка рівень води у ній становив 3,52 метра, лише на кілька сантиметрів менше за рекордний показник 1981 року і меншу повінь 2001 року.

Radio France – Loïck Guellec

"На жаль, ми ще не пройшли пік повені. Вода буде відступати повільно і це, мабуть, не почнеться раніше середи", – повідомила мер Ренна Наталі Аппере.

Повінь почалася з приходом циклону "Гермінія" слідом за попереднім штормом "Еовін", що завдав чималої шкоди на Британських островах і спричинив рясні опади також на атлантичному узбережжі Франції. Ґрунти після того вже були насичені водою.

Метеорологічна служба Ірландії назвала шторм "Еовін" одним із найсильніших за всю історію спостережень. Внаслідок негоди загинула одна людина.