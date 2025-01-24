В Ірландії через сильний шторм загинув чоловік

В Ірландії зафіксували першу жертву шторму "Еовін", який раніше спричинив перебої в русі залізничного транспорту та авіасполученні, а також залишив без електрики тисячі будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Як зазначили в поліції, у графстві Донегал на чоловіка впало дерево.

Інцидент стався приблизно о 5.30 ранку за місцевим часом. Загиблий чоловік був водієм автомобіля, його тіло залишилося на місці події.

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Наразі правоохоронці працюють із місцевою владою і підрядниками, щоб полегшити вилучення тіла загиблого.

Метеорологічна служба Ірландії назвала шторм "Еовін" "одним із найсильніших за всю історію" спостережень.

Для Ірландії оголошення червоного попередження по всій території відбувається вперше з 2017 року, коли шторм "Офелія" забрав життя трьох людей.

Крім того, червоне попередження у пʼятницю діятиме у частині Шотландії та Англії, де через сильний вітер також попередили про перебої в русі транспорту й електропостачанні.