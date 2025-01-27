Во французской Бретани начались крупнейшие за несколько десятилетий наводнения

В выходные в регионе Бретань на западе Франции начал повышаться уровень воды, наводнение местами может побить 40-летний рекорд.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

В выходные в Бретани, регионе на северо-западе Франции, начал повышаться уровень воды. На понедельник в департаменте Иль-и-Вилен, названный по двум одноименным рекам, объявили самый высокий уровень угрозы наводнений.

Laurène Fertin – actu Rennes

В городе Ренн наводнение уже побило 40-летний рекорд. 400 жителям города пришлось покинуть свои дома, на первом этаже уровень воды достигает до полуметра. Для эвакуированных, которым некуда переехать, открыли несколько спортзалов.

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Laurène Fertin – actu Rennes

Еще десятки людей эвакуируют в населенном пункте Гипри, что над рекой Вилен. На 6:00 понедельника уровень воды в ней составлял 3,52 метра, лишь на несколько сантиметров меньше рекордного показателя 1981 года и меньшего наводнения 2001 года.

Radio France – Loïck Guellec

"К сожалению, мы еще не прошли пик наводнения. Вода будет отступать медленно и это, видимо, не начнется раньше среды", – сообщила мэр Ренна Натали Аппере.

Наводнение началось с приходом циклона "Герминия" вслед за предыдущим штормом "Эовин", который нанес немалый ущерб на Британских островах и вызвал обильные осадки также на атлантическом побережье Франции. Почвы после того уже были насыщены водой.

Метеорологическая служба Ирландии назвала шторм "Эовин" одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В результате непогоды погиб один человек.