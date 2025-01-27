Розвідка Британії проаналізувала дії окупаційної армії РФ у Харківській області

Розвідка Великої Британії в огляді за 27 січня аналізує перебіг бойових дій у Харківській області і наміри російських окупаційних військ.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у розвідці, окупаційна армія РФ поступово розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл. Спочатку плацдарм був створений наприкінці листопада 2024 року, і з того часу російські війська досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Основна увага Росії в цьому районі зосереджена на селищі Дворічна, за яке ведуться бої між російськими та українськими військами. Також ідуть бої за село Западне за 4 км на захід від річки.

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У розвідці наголошують, що Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістику міста Куп'янськ, також розташованого на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

"Російські війська вже взяли під контроль ці лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", – йдеться в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії аналізувала втрати північнокорейських військ у війні РФ проти України.

Перед тим огляд був присвячений угоді "про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Іраном.