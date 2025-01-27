Разведка Британии проанализировала действия оккупационной армии РФ в Харьковской области

Разведка Великобритании в обзоре за 27 января анализирует ход боевых действий в Харьковской области и намерения российских оккупационных войск.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в разведке, оккупационная армия РФ постепенно расширяет плацдарм на западном берегу реки Оскол. Сначала плацдарм был создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские войска достигли тактических успехов в этом районе.

Основное внимание России в этом районе сосредоточено на посёлке Двуречная, за который ведутся бои между российскими и украинскими войсками. Также идут бои за село Западное в 4 км к западу от реки.

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В разведке отмечают, что Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистику города Купянск, также расположенного на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма.

"Российские войска уже взяли под контроль эти линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", – говорится в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии анализировала потери северокорейских войск в войне РФ против Украины.

Перед тем обзор был посвящен соглашению "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Ираном.