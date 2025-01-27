Топдипломатка ЄС: Переговорів про Гренландію не ведемо

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас виключила проведення будь-яких переговорів про статус Гренландії, яку Дональд Трамп прагне взяти під контроль США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 27 січня.

Каллас заявила, що "ми не ведемо переговорів про Гренландію".

"Звісно, ми підтримуємо нашу державу-члена Данію та її автономний регіон Гренландію. Але ми не повинні також вдаватись до спекуляцій про те, "що буде, якщо", тому що зараз не та ситуація", – додала вона.

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Топдипломатка Євросоюзу також зауважила, що між ЄС і США існують тісні звʼязки, зокрема в плані економіки та безпеки.

"Не йдеться про те, що хтось нам говорить, що робити, і ми це робимо. Ми також є сильними і не повинні недооцінювати нашу силу, коли йдеться чи то про розмови з партнерами, чи то про дії стосовно наших союзників", – вважає Каллас.

Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

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