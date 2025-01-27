Топ-дипломат ЕС: Переговоров о Гренландии не ведем

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас исключила проведение любых переговоров о статусе Гренландии, которую Дональд Трамп стремится взять под контроль США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 27 января.

Каллас заявила, что "мы не ведем переговоров о Гренландии".

"Конечно, мы поддерживаем наше государство-члена Данию и ее автономный регион Гренландию. Но мы не должны также прибегать к спекуляциям о том, "что будет, если", потому что сейчас не та ситуация", – добавила она.

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Топ-дипломат Евросоюза также отметила, что между ЕС и США существуют тесные связи, в частности в плане экономики и безопасности.

"Речь не идет о том, что кто-то нам говорит, что делать, и мы это делаем. Мы также сильны и не должны недооценивать нашу силу, когда речь идет или о разговорах с партнерами, или о действиях в отношении наших союзников", – считает Каллас.

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

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